テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は１日、英ロンドンのウェンブリースタジアムでのサッカー国際親善試合で日本が１―０でイングランドに勝利したことを報じた。ＦＩＦＡランク１８位の日本は、イングランドに勝利。通算４戦目で初の白星を手にし、Ｗ杯本大会のメンバー発表前最後の実戦を英国遠征２連勝で締めくくった。水曜コメンテーターを務めるジャーナリストの浜田敬子氏は日本の勝利に