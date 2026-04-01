4月1日から反則金の納付を通告する「青切符」による自転車の取り締まりが始まる。3月31日午後の木原稔官房長官の会見でもこれについて質問が出た。【映像】「青切符」導入の背景と注意点に言及する木原官房長官導入の背景と注意点、国民への呼びかけを問われた木原官房長官は「4月1日から、16歳以上の自転車の一定の交通違反を対象に交通反則通告制度、いわゆる青切符が導入されます。この青切符の導入ですが、自転車の交通違