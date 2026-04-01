韓国代表の3月の活動は2連敗に終わった。FIFAワールドカップ2026アジア最終予選・グループBを6勝4分無敗の成績で首位通過し、11大会連続12回目の本大会出場を決めた韓国代表。今月のインターナショナルマッチウィークでは欧州遠征に臨み、28日に行われたW杯出場国であるコートジボワール代表との国際親善試合では0−4で敗れていた。そうしたなか、3月31日に韓国代表は1998年以来、28年ぶりのW杯出場を決めたオーストリア代表