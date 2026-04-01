気象予報士の吉井明子さん（45）が31日までにインスタグラムを更新。新年度のあいさつを行った。吉井さんは「改めまして…新年度が始まりました（NHKの番組上は月曜日から新年度なんです）」とつづり、青いリブニットを着用した近影をアップした。身体は横を向け、豊満なバストがくっきりと強調されている。続けて「今朝、早速リスナーの方が温かいメッセージを下さって嬉しかったなぁ今年度もどうぞよろしくお願いします！」