アメリカのトランプ大統領は、ホワイトハウスの中に巨大な宴会場を建設する計画を進めていますが、裁判所は先月31日、議会の承認なしには建設できないとして工事の停止を命じました。トランプ大統領は、ホワイトハウスに大規模な宴会場を建設する計画で、建設予定場所にあたるホワイトハウスの東棟を解体しています。しかし、この工事をめぐり、ホワイトハウスなど歴史的な建物の保全を目指す団体が、「大統領の権限を逸脱している