国際サッカー連盟（FIFA）のインファンティノ会長は3月31日、トルコで行われたイラン―コスタリカの親善試合を視察し、6月のワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会に向けて「イラン代表をできる限り支援する」と約束した。ロイター通信が報じた。米国などの攻撃を受けたイランは、1次リーグ3試合の試合会場を米国からメキシコに移すよう求めている。FIFAは予定通りに開催する姿勢は崩しておらず、同会長は「われわれは一つのプ