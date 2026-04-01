「ドジャース−ガーディアンズ」（３１日、ロサンゼルス）ドジャース・山本由伸投手と「スーパーマリオ・ギャラクシー・ザ・ムービー」のキャラクター「ヨッシー」がコラボしたボブルヘッド人形が来場者に配布されたが、試合前からスタジアムには長蛇の列ができた。試合開始５時間前からすでに入場ゲートには開門を待つファンが並び、球場外周まで伸びた。異様な光景となるほど、絶大な人気だ。ヨッシー人形には背番号１８