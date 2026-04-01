占い師・夜風の「タロット占い」。22枚のタロットカードを使って、「かに座」の2026年4月の運勢を占います。かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）【今月のカード：月（The Moon）／逆位置】「月」の逆位置は、状況が少しずつ明るくなっていく意味を持ちます。今月は、うまくいかないと思っていたことに、解決策を見いだせるでしょう。ただし、むちゃをし過ぎるのはNG。本来の自分らしくない行動はせず、落ち着いて進めていくこ