占い師・夜風の「タロット占い」。22枚のタロットカードを使って、「ふたご座」の2026年4月の運勢を占います。ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）【今月のカード：正義（Justice）／逆位置】「正義」の逆位置は、価値観の変わる出来事が起こることを示します。今月は、あなたが予想していなかった新しい意見をくれる人が現れそう。ただし、すべてを受け入れなくても大丈夫。必要だと感じた意見だけを参考にすると◎。【ラ