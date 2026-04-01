占い師・夜風の「タロット占い」。22枚のタロットカードを使って、「おうし座」の2026年4月の運勢を占います。おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）【今月のカード：世界（The World）／逆位置】「世界」の逆位置は、環境や状況が一新される流れを示します。今月は主体的に動くよりも、環境や人など、周りに身を任せてみるとよい1カ月。ただし、曖昧な返答はNG。自分の意見を大切にしながら、きちんと伝えていくことが大切