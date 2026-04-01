甘粛省蘭州市でこのほど開催された2026年西部ペット展（蘭州展）で、飼い犬のマルチーズを連れてきた王暁琴（ワン・シャオチン）さん（58）はペットフォトサービスを体験した。体験エリアではスタイリストが子犬の毛並みを念入りに整え、フォトグラファーが照明やセットの調整に追われていた。「普段はスマートフォンで適当に撮影している。これはこの子にとって初めての正式な写真。よりプロフェッショナルだし、記念にもなる」と