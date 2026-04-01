上海市、江蘇省、浙江省、安徽省の3省1市の人民代表大会常務委員会会議は3月26日、27日、31日、それぞれ、「長江デルタ地域における行政サービスの『一網通弁』（ワンストップ・オンライン手続き）を促進する規定」（略称『規定』）を採択しました。3省1市の『規定』は2026年5月1日から一斉に施行されます。『規定』は、長江デルタ地域の一体的な発展を協同立法によって後押しする重要な成果の一つで、全国初の行政サービス分野に