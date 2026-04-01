占い師・夜風の「タロット占い」。22枚のタロットカードを使って、「おひつじ座」の2026年4月の運勢を占います。おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）【今月のカード：死神（Death）／逆位置】「死神」の逆位置は、変化の前触れを意味します。今月は、自分がやりたかった物事に近づけるようなチャンスが訪れるでしょう。ただし油断していると話が流れてしまう可能性も。いいと思ったら、早めの決断が◎。【ラッキーカラー