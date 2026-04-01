タレントで実業家の板野友美（34）が1日までに自身のインスタグラムを更新。近影を公開した。「春はピンクの気分」と書き出した板野。大ぶりな花柄レースのトップスとピンクのボトムスのオフショットをアップした。ファンからは「春ピンクおしゃれでスタイル良くて可愛いね」「この日の髪の毛すごく可愛くて似合ってたよー！」「ともちんさん可愛いすぎます」「ともちん可愛い」「どのショットもかわいい」などのコメントが