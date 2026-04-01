タレントの藤本美貴（41）が3月26日配信のABEMA「さよならプロポーズ via オーストラリア」に出演。夫・庄司智春（50）との夫婦ゲンカ事情を明かす場面があった。「さよならプロポーズ」は、結婚に踏み出せないカップルが、オーストラリアへの7日間の旅行を通して「結婚するか」「別れるか」を決断する、恋人として最後の旅に密着するリアリティー番組。VTRでカップルたちの激しい口論を見守った後、スタジオトークでヒコロ