イランの首都テヘランで演説するペゼシュキアン大統領＝31日/Aboutaleb Nadri/Reuters/FILE（CNN）イランのペゼシュキアン大統領は、再び攻撃を受けないことが分かれば、戦闘を停止する用意があると表明した。イラン国営メディアが3月31日に報じた。国営プレスTVによると、ペゼシュキアン氏は「我々はどの段階でも自分たちから緊張や戦争を求めたことはない。必要な条件、特に侵略の再発を防ぐために必要な保証が得られれば、この