3月31日 発表 【運命のトリガー】 配信時期 未定 Saroasis Studiosは、プレイステーション 5/PC用シューター「運命のトリガー」について、ロードマップを調整し、当初予定していた2026年第1四半期の「アーリーアクセス」開始を見送ることを公式Xにて発表した。 本作は、巨大な浮遊島を舞台に最大100名のアウェイクナー