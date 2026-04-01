陸上女子１５００＆５０００メートル日本記録保持者の田中希実（２６）が古巣で再スタートを切る。豊田自動織機は１日付で田中が入社したと発表。「女子陸上競技部の一員として競技活動に取り組んでいくことをお知らせいたします」と明かした。同社は田中が同大在学中からサポート。卒業後は同社の社員として活動していた。２０２３年に退社してプロランナーになった後も支援を継続。「このたび、競技へのさらなる挑戦と成長