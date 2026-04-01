３月３１日は園田競馬で８鞍に騎乗した佐々木世麗騎手（２３）＝園田・尾林幸二厩舎＝だったが、１、８、９、１２Ｒでそれぞれ２着と惜敗続きだった。「（９Ｒの）エートルドゥエは勝ったと思ったけど…。先頭に立ってから遊んでしまって…。（１Ｒの）トキノケリーともども２着ばっかりで」と肩を落とす。４月１日は３鞍に騎乗。５Ｒのアオユウスターに力が入っている。４ＲヤシロスマイリーＣ５Ｒアオユウスター