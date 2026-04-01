【今月の運勢・2026年4月】水晶玉子のプレミアムうさぎ占い（無料）大人気のレジェンド占い師・水晶玉子先生が占う「プレミアムうさぎ占い」。各うさぎの今月の運勢はこちら。日々のくらしを楽しく生きるためのヒントにしてみてくださいね。自分のうさぎタイプを調べる誇り高くマイペースライオンうさぎの今月の運勢新たな風が吹く！戸惑いも次のステージに向かうサイン年末から続いていた活発な運気に区切りがついて、新しい風