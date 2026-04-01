ダイエット中の外食で麺類は絶対に避けるべき理由 早食いになりやすいめん類は避ける 外食をする場合は、糖質がなるべく少ないメニューを選ぶことが大切で、最も避けたいメニューはめん類です。 そばやうどん、ラーメン、スパゲッティなどはどれも糖質が高いもの。ラーメンとチャーハン、そばといなり寿司などのセットは、糖質と糖質のダブルパンチで、その一食で１日分の糖質基準値の大半を占め