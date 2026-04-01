あなたも無意識のうちに偏見を持っている？差別が生じてしまうメカニズム 偏見が強化されていき、差別が起こる 人種差別や女性軽視など、今も昔も人は、大小さまざまな「差別」に苦しんでいます。ではなぜ、差別が起きてしまうのでしょうか？そこには、「意図せざる結果」という現象が深く関わっているのです。意図せざる結果とは、個人の行動が積み重なって大きな結果をもたらすという現象です。 我々の社会で例えると、自身