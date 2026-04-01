今日からすぐに使える！自分のイメージをアップさせる「色彩効果」と「ギャップ効果」とは 自分のイメージをアップさせるテクニック 一般的に警察官は黒をベースにした制服を着ています。これは威厳や強さを意識させ、犯罪の抑止につなげるためです。このように色の持つイメージを「色彩効果」と言います。これは、通常の人間関係においても役立ちます。 例えば、相手にかわいいイメージを持って