長浜広奈 MON7A、長浜広奈が３月31日、東京・国立代々木競技場第一体育館で開催された『超十代 -ULTRA TEENS FES- 2026 presented by docomo』に出演。三部構成の1STを飾る最初のファッションステージ「WEGO」のランウェイに登場。すれ違う瞬間に長浜が笑顔を見せた。◆ランウェイ順さくら→古園井寧々→実熊瑠琉→内田金吾→瀬川陽菜乃→本田紗来→雅久(aoen)→礼央(aoen)→Mumei→田中碧空→MON7A→長浜広奈