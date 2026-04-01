米株価指数先物上昇に転じる、トランプが1日夜に演説 東京時間09:03現在 ダウ平均先物JUN 26月限46639.00（+57.00+0.12%） Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限6586.50（+15.75+0.24%） ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限24017.25（+102.25+0.43%） トランプ米大統領が米国時間4月1日21時からイラン情勢について演説を行うとホワイトハウスが発表。 米イラン戦争終結を発表するのではないかとの期待が広がっている。