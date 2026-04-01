ドル指数低下、トランプが1日夜から演説へ ドルインデックス＝99.73(-0.23-0.23%) トランプ米大統領が米国時間4月1日21時からイラン情勢について演説を行うとホワイトハウスが発表。 米イラン戦争終結を発表するのではないかとの期待が広がっている。