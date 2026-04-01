ＮＹ金時間外上昇、トランプが1日夜から演説 東京時間09:17現在 ＮＹ金先物JUN 26月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝4728.80（+50.20+1.07%） トランプ米大統領が米国時間4月1日21時からイラン情勢について演説を行う。米イラン戦争終結を発表するのではないかとの期待が広がっている。