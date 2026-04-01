ＮＹ原油時間外102ドル台でもみ合い、海峡再開されるまで懸念消えず 東京時間09:26現在 ＮＹ原油先物MAY 26月限（ＷＴＩ）（時間外取引） 1バレル＝102.47（+1.09+1.08%） ホワイトハウスがイラン情勢についてトランプ米大統領が日本時間2日10時から演説を行うと発表、戦争終結期待が一段と高まっている。ただ、NY原油は102ドル台でもみ合い、ホルムズ海峡が再開されるまで供給懸念は消えない。