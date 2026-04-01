帝人が底堅い。同社は３月３１日の取引終了後、２６年３月期の連結業績に関し、最終赤字額が従来の予想の１００億円から拡大し、８５０億～９５０億円（前の期は２８３億４７００万円の最終黒字）で着地する見通しだと発表。寄り付き直後は売りが先行したものの、日経平均が大幅高となるなかで、指数連動型ファンド経由の買い需要が株価をサポートしている。 前期の営業損益はこれまでの見通しである５０億円の