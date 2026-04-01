西日本フィナンシャルホールディングスは大幅高。３月３１日取引終了後、２６年３月期連結業績予想について純利益を３７０億円から４００億円（前の期比２９．１％増）へ上方修正すると発表した。配当予想も１１０円から１１８円（前の期７５円）に増額した。これを好感した買いが集まっている。 あわせて、２９年３月期を最終年度とする中期経営計画を発表。顧客視点のソリューション提供や地域振興への貢献、