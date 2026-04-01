レダックスが急反発している。３月３１日の取引終了後に、世界的金融グループであるフリーダム・ホールディング＜FRHC＞と金融合弁事業に関する合弁契約を締結したと発表しており、これを好感した買いが入っている。 日本国内におけるフィンテックを駆使した金融事業の展開に向けた市場調査及び各種許認可取得の準備を目的として、新会社ＦｒｅｅｄｏｍＪａｐａｎを設立する。出資比率はフリーダ