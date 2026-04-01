パワーエックスは急反騰している。３１日の取引終了後、約５３億円の大口受注を獲得したと発表しており、材料視した買いが集まっている。エネルギー関連事業者から大型定置用蓄電システム「ＰｏｗｅｒＸＭｅｇａＰｏｗｅｒ２５００」及び周辺機器、保守・メンテナンスなどの付帯サービスの注文を受けた。売り上げは２７年１２月期に計上する予定で、今期の連結業績予想に影響はない。なお、ＰｏｗｅｒＸ