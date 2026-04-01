スター・マイカ・ホールディングスが大幅高で４日ぶりに反発している。３月３１日の取引終了後に発表した第１四半期（２５年１２月～２６年２月）連結決算が、売上高２１３億円（前年同期比３２．４％増）、営業利益３４億９２００万円（同５１．５％増）、純利益２４億２２００万円（同７０．３％増）と大幅な増収増益で着地し、第１四半期として過去最高業績と順調な滑り出しとなったことが好感されている。