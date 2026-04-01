[3.31 大陸間PO決勝 コンゴ民主共和国 1-0 ジャマイカ]北中米ワールドカップ大陸間プレーオフ決勝が31日に行われ、コンゴ民主共和国代表(アフリカ)とジャマイカ代表(北中米カリブ海)が対戦。延長戦に突入した試合はコンゴ民主共和国が1-0の完封勝利を収め、本大会行きを決めた。74年西ドイツ大会以来、13大会ぶりの本大会行きを狙うコンゴ民主共和国と98年フランス大会以来、7大会ぶりのW杯出場を目指すジャマイカによる一戦。