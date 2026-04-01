1日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前日同時刻比17.5％減の528億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同25.5％減の355億円となっている。 個別ではＮＥＸＴシンガポール が新安値。 そのほか目立った値動きではＡＩセレクトメガトレンド日本株（ネットリターン）