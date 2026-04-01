【ワシントン共同】米ホワイトハウスのレビット報道官は3月31日、トランプ大統領が米東部時間4月1日午後9時（日本時間2日午前10時）にイラン情勢に関し、国民向け演説を実施するとX（旧ツイッター）で発表した。