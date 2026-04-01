悪質な自転車の運転に対して「青切符」による取り締まりがきょうから始まりました。【映像】自転車の交通違反を取り締まる様子113の行為が対象で、「反則金」を納めれば刑事罰を免れることになります。道路交通法の改正に伴い、きょうから悪質・危険な自転車の交通違反に対して車やオートバイと同様に「反則金」を設け、納めれば刑事罰を免れる「青切符」制度が始まります。16歳以上の運転者に適用され、113の違反行為が対象