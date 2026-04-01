いわゆる「核のごみ」の最終処分場の選定をめぐり、東京都小笠原村は今月13日に住民説明会を開き、文献調査を受け入れるかどうかの判断を村長が住民へ直接伝えることがわかりました。小笠原村には先月3日、国から、村内の南鳥島における高レベル放射性廃棄物、いわゆる「核のごみ」の地層処分の文献調査について申し入れがあり、国などは住民説明会を開催し最終処分の方法などを説明しました。小笠原村は今月13日に住民説明会を開