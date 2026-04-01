濱口竜介監督の映画最新作『急に具合が悪くなる』より、真理（岡本多緒）の衝撃的な告白から始まる特報が解禁された。【動画】衝撃的な告白から始まる『急に具合が悪くなる』特報映像原作はがんの転移を経験しながら生き抜く哲学者と、臨床現場の調査を積み重ねた人類学者が交わした20通の往復書簡『急に具合が悪くなる』（宮野真生子・磯野真穂著／晶文社）。舞台はフランス・パリ。郊外の介護施設「自由の庭」の施設長であ