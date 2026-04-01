◆国際親善試合イングランド０―１日本（３１日・ウェンブリー）日本はイングランドに１―０で勝利し、サッカーの母国から歴史的な初白星を挙げた。ＭＦ三笘薫が決勝点を挙げた。＊＊＊同じ金星でも、２２年Ｗ杯のドイツ戦（２〇１）、スペイン戦（２〇１）とはひと味違う勝利となった。Ｗ杯と親善試合という違いがあるとはいえ、日本の“土俵”で戦う時間が増えた試合となった。１―０のリードで折り返した前半の