◆園田競馬１日目（４月１日）《小牧太》２勝を挙げて６２勝。ホルンフェルス（５Ｒ）に反撃ムード。「前走はスタートでつまずいて…。五分に出れば」（◎）。イザグリーンライト（１２Ｒ）は「斤量の５９キロがどうか」（○）。《下原理》１勝を加えて３５勝。エポカリーナ（８Ｒ）に力が入る。「ＪＲＡでの成績がいい」（◎）。エイシンハリアー（１２Ｒ）も「しまいのひと脚に懸けたい」（◎）。ジャクソンルーツ（