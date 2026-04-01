将棋の増田康宏八段が１日までにＸを更新し、第１子が誕生していたことを発表した。昨年７月に一般女性との結婚を報告。子どもについては言及がなかったが、この日「子供が無事産まれましたので、来年度からは家族３人で頑張っていきます！」とした。増田は棋王戦五番勝負で藤井聡太棋王＝竜王、名人、王位、棋聖、王将＝に２期連続の挑戦。２勝３敗で惜しくも初戴冠（たいかん）はならなかったが、２０２５年度終了に合わせ