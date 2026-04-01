２４年８月にアイドルグループ「エラバレシ」を卒業し、現在は大食いタレントとして活動する“もえあず”こと、もえのあずきが、振り袖お花見ショットを公開した。３１日にインスタグラムで「ぴんくのふりそで着てお花見〜さわだ屋さん天才」とつづり、ツインテールで花の髪飾りを付け、ピンクで花模様の着物を着た姿をアップした。この投稿には「ピンク凄く似合ってます」「可愛すぎるんですけど〜」「すんごい好き」「癒