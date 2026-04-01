敵地・東京ドームで行われた巨人との開幕3連戦でカード勝ち越しを決めた阪神。リーグ連覇に向けて好発進した藤川球児監督（45）には、心配の種がある。【もっと読む】阪神・藤川監督に「裸の王様」の懸念 選手&スタッフを驚愕させた「コーチいびり」新助っ人野手のディベイニー（28）だ。昨季、遊撃手としてロイヤルズ、パイレーツ傘下の3Aで103試合に出場し、20本塁打をマーク。藤川監督が渉外担当と綿密に調査を重ね、昨