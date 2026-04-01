ロッキーズの菅野智之（36）が日本時間31日、新天地で初登板を果たした。【もっと読む】Wソックス村上宗隆はクリアすべき課題がてんこ盛り巨人時代の後輩でもある岡本和真（29）がいるブルージェイズと対戦した菅野は、昨季はオリオールズで30試合に先発登板し、10勝10敗、防御率4.64、106奪三振。オリオールズからFAとなり、今年2月、年俸510万ドル（約7億9100万円）プラス出来高の1年契約でロッキーズに入団。侍ジャパンの一
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