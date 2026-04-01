俳優のジョン・ハナーが、映画「ハムナプトラ」第4弾に出演することが決定した。俳優のブレンダン・フレイザーと女優のレイチェル・ワイズの復帰も決定している新作に、前3作品でレイチェル演じるエヴリンの兄ジョナサン役を演じてきたジョンもキャスト入りしたとザ・ハリウッド・リポーターが報じた。 【写真】第4弾で復帰するレイチェル・ワイズ＆ブレンダン・フレイザー 2028年5月19日の公