【メジャーリーグ通信】【友成氏コラム】中南米の強豪は国を挙げてWBCに熱狂 ドミニカ、ベネズエラを支える野球ナショナリズムメジャーリーグでは「オープン戦と公式戦は別物」という考え方が広く浸透し、以前ほどオープン戦の成績が重視されなくなっている。特に鳴り物入りで入団した大型新人はオープン戦の成績が目を覆うほどひどいものであっても、開幕前にマイナー落ちするケースはほとんどなくなった。その典型的なケー