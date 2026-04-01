投資未経験者でも利用できる初心者向け信用取引サービスが話題を集めている。物価高騰が家計を圧迫し自己破産が急増中…3年連続で増加、14年ぶりの高水準にSBI証券は2023年に「はじめて信用」を開始し、株式取引経験の有無にかかわらず一定の審査を経れば、空売りを含む信用取引が可能になった点が注目された。楽天証券も今年1月31日から「らくらく信用」を開始し、レバレッジ1倍・建玉（反対売買で決済していない未決済の契