【スージー鈴木のゼロからぜんぶ聴くビートルズ】#2180歳ミック・ジャガー若さの秘密は「セロトニン生活」 37歳レディー・ガガとの共演が話題特別編「ビートルズとローリング・ストーンズ」?◇◇◇前回述べたように共通項も多い2バンドだが、大きな違いがあるとすると、1966年、ライブ活動に疲れ果て、レコード制作を活動の中心に置いたビートルズと、現在に至るまで、バリバリのライブバンドであり続けているスト