スピナッツォーラ「またしてもイタリアのいないW杯を見ることになってしまう」イタリア代表は現地時間3月31日に北中米共催ワールドカップ（W杯）の欧州予選プレーオフの決勝で、ボスニア・ヘルツェゴビナに1-1からのPK戦で敗れた。これで3大会連続の予選敗退となり、延長戦から出場したDFレオナルド・スピナッツォーラは「イタリアの子どもたちは、またしてもイタリアのいないW杯を見ることになってしまう」と沈痛な言葉を残した